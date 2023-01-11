اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الإسباني

- فالنسيا 23:00

كأس رابطة المحترفين

نوتينغهام - وولفرهامبتون 23:45

ساوثهامتون - مانشستر سيتي 00:00

الدوري الفرنسي

اجاكسيو - ستاد ريمس 22:00

نانت - ليون 22:00

ستاد بريست - ليل 22:00

سان جيرمان - أنجيه 00:00

تروا - مارسيليا 00:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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