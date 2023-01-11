الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد - فالنسيا 23:00
كأس رابطة المحترفين
نوتينغهام - وولفرهامبتون 23:45
ساوثهامتون - مانشستر سيتي 00:00
الدوري الفرنسي
اجاكسيو - ستاد ريمس 22:00
نانت - ليون 22:00
ستاد بريست - ليل 22:00
سان جيرمان - أنجيه 00:00
تروا - مارسيليا 00:00
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