الامارات | تحدد مواعيد الـ «بلاي أوف» للصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن مباريات المرحلة الثانية لدوري العام الصالات «البلاي أوف»، التي تنطلق غداً بإقامة مباراتي الذهاب، فيلتقي عند الساعة 19:15 دبا الحصن مع ضيفه البطائح، ويستضيف مليحة نظيره خورفكان، بينما ستقام مباراتا الإياب الأحد المقبل، على أن يتأهل الفريقان الفائزان لخوض نصف النهائي الذي سيقام بمباراتي ذهاب وإياب يومي 15 و19 يناير الجاري، فيما يتأهل الفائز منهما لملاقاة الشارقة في نهائي البطولة في الثاني من فبراير المقبل.

من جهته، قال الأمين العام للجنة التنفيذية للصالات، شهاب العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «راعينا آليات عدة تخدم نجاح البطولة، ومنها تقليل عدد الفرق المتأهلة لمرحلة (البلاي أوف)، وأيضاً تم تغيير لائحة خوض المباريات من إقامتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة إلى نظام خروج المغلوب من مباراتين، لكونها تؤمن عدالة في التنافس على صاحب بطاقة الصعود إلى النهائي بمراعاة أن الفريق الذي يتعرض لخسارتين سيفتقد الدافع في المباراة الثالثة، وهو ما قد يؤثر في حظوظ المتنافسين على الصعود». وأضاف: «الآليات الجديدة تعطي وقتاً أفضل للمتصدر قبل أن يلعب النهائي، والذي يعد تثميناً لصدارته الدور التمهيدي، وهو نظام متبع على المستوى العالمي».