كلاتنبرج يحسم الجدل: هل هدف الداخلية في مرمى الزمالك صحيح؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، تحليل مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، لأبرز القرارات التحكيمية في الجولتين 11 و12 من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

وقال كلاتنبرج إن "قرار الحكم صحيح بشأن عدم احتساب ركلة جزاء على ياسر إبراهيم قلب دفاع الأهلي، رغم لمس الكرة باليد، داخل منطقة الجزاء، في مباراة إنبي".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "قرار حكم مباراة الزمالك والداخلية، صحيح بشأن احتساب هدف الداخلية في شباك الزمالك، وأن لاعب فريق الداخلية الواقع في التسلل لم يتداخل في اللعبة".

وأوضح: "قام الحكم المساعد برفع راية التسلل بعد أن تم تسجيل هدف، وقام حكم الفيديو بمراجعة اللعبة وأوصى بتغيير القرار إلى هدف، حيث أن حكم الفيديو رأى أن اللاعب الذي كان في موقف تسلل لم يتدخل مع المدافع".

وواصل: "أتفق مع احتساب الهدف حيث إنه لا يعتبر في موقف تسلل، وإذا قام اللاعب المتواجد في موقف تسلل بلمس الكرة أو منع المدافع من لعب الكرة حاول لعبها أو بحركة واضحة للعب الكرة وتؤثر على قدرة المدافع في لعب الكرة سيكون التسلل صحيحا، لكن في هذه الحالة المهاجم بعيد جدا عن الكرة ولم يتأثر ولن يتمكن من لعب الكرة".

وكانت مباراة الزمالك والداخلية، التي أقيمت الخميس الماضي ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، قد شهدت لعبة مثيرة للجدل، انتهت بتسجيل الفريق الشرطي هدفًا في شباك الأبيض.

وسجل سمير فكري في الدقيقة 36 في شباك الزمالك ليحتسب الحكم المساعد محمد لطفي اللعبة تسللًا، قبل أن يتدخل محمد الصباحي حكم الفار ويحتسب الهدف.

https://www.facebook.com/watch/?v=488445463361094&t=0