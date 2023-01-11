شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: كهربا لن يلعب مع الأهلى إلا بعد دفع الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبى أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى لن يشارك مع الأهلى إلا بعد دفع الغرامة لنادى الزمالك قولا واحدا، والكلام على لعبه بعد 11 يناير خير صحيح.

وقال مدحت شلبى خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم"، إن الكلام عن مشاركة كهربا مع الأهلى أمام المصرى يوم الخميس غير صحيح واللاعب لن يشارك إلا بعد دفع الغرامة كاملة والأيام بيننا.

وأضاف مدحت شلبى: "الحديث عن انتظار تغيير السيستم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لكلمة موقوف أمام كهربا يوم 11 يناير لن يحدث، لأن هذا النظام "sms" معمول من أجل الصفقات فقط وكهربا ليس صفقة جديدة".

وتابع: "اتحاد الكرة لم يجرؤ على إرسال جواب للأهلى يفيد بأحقيقة كهربا فى المشاركة إلا بعد أن يرسل له فيفا جواب بذلك، ومن وجهة نظرى لن يرسل فيفا أى جواب ولن يلعب كهربا".

من جانبه، استعجل النادي الأهلي مسئولى اتحاد الكرة فى الرد على الخطاب الموجه بشأن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا فى المباريات المقبلة.

ويأمل مسئولو القلعة الحمراء الحصول على الرد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مشاركة اللاعب فى مباراة المصري والمقرر لها الخميس المقبل.