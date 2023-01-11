شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو القسم الثانى.. القناة يتعاقد مع لاعب الاتحاد والاتصالات يضم ثلاثى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق القناة بقيادة محمد حليم فى التعاقد مع عبد السميع ابراهيم لاعب الاتحاد السكندرى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية فى القسم الثانى.

ويسعى محمد حليم المدير الفنى لفريق القناة لتدعيم صفوف الفريق من أجل الحفاظ على صدارة مجموعة القاهرة فيما تبقى من مباريات فى القسم الثانى لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.

3 صفقات للاتصالات

ونجح فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور فى التعاقد مع ثلاثى نادى الترسانة، مروان شاهين وأحمد فتحي ومصطفى طيارة، بعدما وافق خالد عيد على رحيلهم فى الانتقالات الحالية، ويسعى الاتصالات للعودة مجددا للمنافسة فى مجموعة القاهرة بعد تراجع المستوى فى الفترة الأخيرة.

ونستعرض أبرز الصفقات التى حدثت فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى حتى الآن..

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