شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة تنتظر حارس الأهلى في قطر قبل بداية التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى لفحوصات طبية جديدة في قطر حيث توجه لهناك اليوم الثلاثاء من أجل بداية مرحلة التأهيل من جراحة غضروف الركبة التي خضع لها في النمسا.

وتعرض مصطفى شوبير، للإصابة؛ أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يخض مصطفى شوبير أى مباراة الموسم الحالى بقميص الأهلى، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق فى جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه فى 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ورغم إصابة مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب بقطع في غضروف الركبة وإجراءه جراحة مؤخراً في النمسا إلا أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف تدعيم حراس المرمى.

وجاء قرار إدارة الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الفريق يحتاج تدعيم مراكز أخرى خلال يناير الجاري وأبرزها الهجوم والجناح ، وأن المفاوضات جارية بين أكثر من لاعب محلي وأجنبي للإنضمام للقلعة الحمراء بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والتونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي .

كما ترى إدارة الأهلي أن إصابة مصطفى شوبير لن تُبعده طويلاً عن الملاعب ، حيث يحتاج أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية بجانب رضا الجهاز الفني على حُراس الأهلي المتواجدين بالفريق حالياً ، وهو محمد الشناوي وعلي لطفي وشوبير بجانب حمزة علاء .