شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستعير مدافع سموحة إسلام كانو لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو وادى دجلة فى استعارة إسلام كانو مدافع فريق سموحة، لمدة 6 أشهر لتدعيم خط دفاعه فى الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا للمواجهات المقبلة فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.

وخرج إسلام كانو مدافع سموحة من حسابات طارق العشرى المدير الفنى، الذى وافق على رحيل اللاعب عن صفوف الفريق السكندرى هذا الموسم، ليكون الصفقة الوحيد حتى الآن لفريق وادى دجلة.

وجاء التعاقد مع إسلام كانو لتعويض رحيل إبراهيم رجب الشهير بـ(ريعو) مدافع فريق وادى دجلة الذى انتقل رسميًا لنادى الإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم.

حقق فريق القناة بقيادة محمد حليم، فوزا صعبا على فريق النصر بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

ويسير فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتى توليتش فى طريقه الصحيح، حيث أسقط المتصدر لأول مرة هذا الموسم وأشعل المنافسة من جديد، وأخيرا أمطر شباك بورتو السويس برباعية نظيفة فى الجولة الماضية.

ونجح محمد حليم فى إعادة القناة لسكة الانتصارات بعد السقوط فى آخر مباراتين أمام وادى دجلة والسكة الحديد، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة مجموعة القاهرة، متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

ويلاحق القناة 3 أندية بفارق 3 نقاط على صدارة مجموعة القاهرة، وهى كل من السكة الحديد وزد ووادى دجلة الذين يمتلكون 28 نقطة فى رصيدهم.

واصل السكه الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد نتائجه الرائعة بتحقيق الفوز السابع من 8 مباريات تحت قيادة أمير عزمى والذى انتزع فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وحقق فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى الفوز على منتخب السويس، ليواصل طريقه نحو الصدارة منتظرا سقوط القناة فى أى مباراة.