شكرا لقرائتكم خبر عن زروان يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك وعودة ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى قائمة سيد البلد استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها غداً الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو خليل – صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – جافين كيزيتو – محمد الصالح – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – إبراهيم حسن – أحمد عيد – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – فوزي الحناوي – خالد الغندور محمد فارس – إسلام عبد النعيم.

الهجوم: أحمد عادل ميسى – أوستن أموتو – كرسيتوف مابولولو

في سياق متصل حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور التدريب مساء اليوم الإثنين، وطالب اللاعبين بضرورة العودة للانتصارات والأداء برجولة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ13 والمقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب .

وقال مصيلحى للاعبي الاتحاد، إن الكرة لا تعرف المستحيل ولا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أن مباريات أندية القمة يترقبها الجميع إعلام وجماهير ومسئولين، ولا بد من وضع بصمة لأبناء سيد البلد والعودة للمربع الذهبى، كما أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس شرس ينافس على البطولة، ولكننا قادرون على تحقيق الفوز.

وعقد مصيلحى جلسة خاصة مع الجهاز الفنى بقيادة الصربى زوران واستمع إليه، وسأل عن أسباب تدهور النتائج فى المرحلة الأخيرة ووعود بحل جميع مطالب الفريق بشرط العودة إلى النتائج الإيجابية.

كما عقد مصيلحى جلسة خاصة مع الجهاز الطبى بقيادة دكتور عمرو الأشلم، واطمأن على حالة المصابين، كما طالب مصيلحى بغلق صفحة الانتقالات الشتوية قبل موقعة الزمالك، مؤكدا أن الفريق أمام مباراة بست نقاط وعقب المباراة سيتم حسم جميع الملفات.