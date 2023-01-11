شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرحب بثنائى الفريق الجديد محمد محمود وعمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادى الاتحاد السكندرى بالثنائى محمد محمود وعمار حمدى المنضمين حديثاً لصفوف سيد البلد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث نشرة الصفحة الرسمية للنادى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعبين وعلقت عليها: "نرحب بلاعبينا محمد محمود وعمار حمدى".

ووافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى.

وجاء انتقال عطية للنادى الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023 وفقاً لرغبته الشخصية، وعقب الاتفاق على المقابل المالى، بالإضافة لأحقية نادى الاتحاد السكندرى فى نسبة 15% من قيمة انتقال اللاعب من خلال النادى الأهلى لصفوف أى ناد آخر.

وأوضح الاتحاد السكندرى أن العرض المقدم من النادى الأهلى هو أعلى العروض المالية لانتقال اللاعب، الذى وصله أكثر من عرض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما أعلن الاتحاد الاتفاق مع إدارة الأهلى على انضمام لاعبى خط الوسط محمد محمود وعمار حمدى إلى صفوف سيد البلد لنهاية الموسم مع وضع بند بالتعاقد يُتيح استمرارهما الموسم القادم.

وتم عرض أمر انتقال مروان عطية على المدير الفني زوران والاطلاع على الرؤية الفنية له وعقب موافقته تم إنهاء كافة إجراءات انتقال اللاعب لصفوف النادى الأهلى.



عمار حمدى



محمد محمود