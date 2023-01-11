شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى.
الأهلي يهزم الزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى رجال الطائرة
فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، فى إطار ختام الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.
وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى .
خالد مرتجي رئيسًا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلى فى المونديال
قرر مجلس إدارة النادي الاهلى تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.
تتواصل الاجتماعات في الأهلي بهدف التجهيز لصفقات أخرى يتم حسمها للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ويُكثّف مسئولو النادي جلساتهم واجتماعاتهم لإعلان صفقة التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..
مروان عطية يظهر فى الأهلى تمهيداً لإعلان الصفقة
نشرت صفحة الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لأكرم توفيق، لاعب الفريق، خلال تواجده في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.
تواجد أكرم توفيق، لاعب الأهلي، في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.
واصل فريق الأهلى تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة المصرى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث فى بعض الأمور الفنية فى إطار التحضيرات للمباراة المقبلة.