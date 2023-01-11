شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى.

الأهلي يهزم الزمالك فى قمة المرحلة الثانية بدورى رجال الطائرة

فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، فى إطار ختام الدور الثانى من المرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى .

يسابق مسئولو الاهلى الزمن من أجل إنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق لقطر لخوض مرحلة التأهيل هناك من جراحة الرباط الصليبى.

خالد مرتجي رئيسًا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلى فى المونديال قرر مجلس إدارة النادي الاهلى تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل. تتواصل الاجتماعات في الأهلي بهدف التجهيز لصفقات أخرى يتم حسمها للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ويُكثّف مسئولو النادي جلساتهم واجتماعاتهم لإعلان صفقة التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

مروان عطية يظهر فى الأهلى تمهيداً لإعلان الصفقة

وصل مروان عطية الوافد الجديد للنادى الاهلى لمقر القلعة الحمراء بالجزيرة منذ قليل لتصوير فيديو إعلان الصفقة بشكل رسمي.

نشرت صفحة الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لأكرم توفيق، لاعب الفريق، خلال تواجده في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

خضع مروان عطية الوافد الجديد على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي صباح اليوم، الثلاثاء، تمهيداً للإعلان عن صفقة.

تواجد أكرم توفيق، لاعب الأهلي، في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

واصل فريق الأهلى تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة المصرى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث فى بعض الأمور الفنية فى إطار التحضيرات للمباراة المقبلة.

يعقد مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام الحالية جلسات عمل مُكثفة لحسم عدة أمور متعلقة بقائمة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى المغرب فبراير المقبل، ويناقش مسئولو الأهلي مع المدرب السويسري ترتيبات السفر والقائمة الأولية والقائمة النهائية، خاصة أن لوائح البطولة تُتيح للأهلي الحق تغيير وإستبدال أى اسم من القائمة حتى 30 يناير الجارى.

يواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصري، المقرر لها الخميس المقبل، فى بطولة الدوري الممتاز، والتى يستعيد فيها الفريق جهود الثنائي حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم بعدما حرمتهما الإصابة من التواجد فى قائمة مباراة إنبي الأخيرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.