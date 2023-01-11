شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحشد جماهيره لمؤازرة الفريق أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا مسئولى نادى غزل المحلة جمهور الفريق الذى يرغب فى حضور مباراة انبى القادمة بالتواجد غدا لاستلام التذكرة الخاصة خلال بيان رسمى اصدره النادى بتوفير 300 تذكرة .

وجاء البيان كالتالى " مجلس إدارة غزل المحلة يدعوا اللاعب رقم 1 " جمهور المحلة العظيم" للحضور والمسـاندة في مباراة الفريق أمام إنبي الخميس القادم لعودة الانتصارات ووضع فريقنا في المكانة التي يستحقها , ويدعوا مجلس الإدارة كل من يحمل فان أي دي , التوجه غداً في تمام الساعة الثانية لاستاد غزل المحلة لاستلام تذكرة مجانيـة من بين 300 تذكرة ستوزع علي جمهورنا الغالي

ملحوظة : مطلوب من المشجع صورة الفان اي دي وصورة البطاقة " .

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه وبين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل وتعيين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع أستمرار الجهاز المعاون.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين .