شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 / 1 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها الأهلي يرسل قائمة بـ32 لاعبا للمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب.

الاتحاد يعلن انتقال مروان عطية للأهلى واستعارة محمد محمود وعمار حمدى رسمياً

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى .

الاهلى يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق لقطر لبداية التأهيل

يسابق مسئولو الاهلى الزمن من أجل إنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق لقطر لخوض مرحلة التأهيل هناك من جراحة الرباط الصليبى.

أحمد فتوح يتصدر قائمة أبرز 7 غيابات عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

خالد مرتجي رئيسًا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلى فى المونديال

قرر مجلس إدارة النادي الاهلى تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

الأهلى يُرسل قائمة بـ32 لاعباً للمشاركة فى مونديال الأندية بالمغرب

ضمت قائمة النادي الأهلي التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مونديال الأندية 32 لاعباً ويحق للأهلي استبدال وإضافة أسماء جديدة حتى يوم 30 يناير الجاري.

محمود الحضرى حارس غزل المحلة يخضع لعملية جراحية ناجحة عقب الإصابة فى يده

خضع محمود الحضرى حارس مرمى فريق غزل المحلة لعملية جراحية ناجحة في يده اليمنى صباح اليوم تحت أشراف طبيب الفريق خالد الجميزى و التي على أثرها سوف يغيب لمدة 8 أسابيع .

غزل المحلة يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة إنبى بالدورى

قرر مسئولي نادى غزل المحلة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين اليوم وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

عبدالله السعيد بقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر و غياب رمضان صبحى و الشيبى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق الذى يحل ضيفا على فيوتشر في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

الجمعية العمومية تفوض اتحاد الكرة لاتخاذ القرارات اللازمة بعد إلغاء الاجتماع

فوضت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة، بشأن جدول الأعمال المعروض على الجمعية العمومية، وذلك بعد عدم اكتمالها لليوم الثاني على التوالي.

إدارة أسوان: الرمادي لم يتقدم باستقالته ونسعى لتلبية احتياجاته

نفى محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان الأنباء المتداولة عن استقالة أيمن الرمادى المدير الفني للفريق من منصبه في قيادة تماسيح النيل.

المصرى يسدد جزءاً من المديونية لدى اتحاد الكرة تمهيداً لقيد الصفقات

سدد النادي المصري، جزءاً من مديونية النادي لدى اتحاد الكرة، والتي تبلغ 12 مليون جنيه، وذلك تمهيداً لقيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق فور اتمام التعاقد معها.

كلاتنبرج يحلل مباريات الجولة الـ11 و 12 للدوري ..فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحليل مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام ، تحليل مباريات الجولة الـ11 و 12 للدوري الممتاز وتضمنت بعض الحالات الخاصة بمباراة الداخلية و الزمالك ، و انبي و الأهلي .