شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن انتقال مروان عطية للأهلى واستعارة محمد محمود وعمار حمدى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى .

وجاء انتقال عطية للنادى الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023 وفقاً لرغبته الشخصية ،وعقب الاتفاق على المقابل المالى،بالإضافة لأحقية نادى الاتحاد السكندرى فى نسبة 15 % من قيمة انتقال اللاعب من خلال النادى الأهلى لصفوف أى نادى أخر.

وأوضح الاتحاد السكندرى أن العرض المقدم من النادى الأهلى هو أعلى العروض المالية لإنتقال اللاعب، الذى وصله أكثر من عرض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما أعلن الاتحاد الاتفاق مع إدارة الأهلى على إنضمام لاعبا خط الوسط محمد محمود وعمار حمدى إى صفوف ةسيد البلد لنهاية الموسم مع وضع بند بالتعاقد يُتيح أستمرارهم الموسم القادم .

و تم عرض أمر انتقال مروان عطية على المدير الفني " زوران " والإطلاع على الرؤية الفنية له وعقب موافقته تم إنهاء كافة إجراءات انتقال اللاعب لصفوف النادى الأهلى.