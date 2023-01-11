الأهلي يعلن التعاقد مع مروان عطية لمدة 4 مواسم ونصف رسميا

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف السنة. وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي. وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.