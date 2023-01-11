شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق لقطر لبداية التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.
أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.
وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.
واجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.