شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضع بند الحصول على 15% من إعادة بيع مروان عطية من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الاتحاد السكندرى بندًا فى عقد بيع مروان عطية المنتقل حديثاً للنادى الأهلى، يقضى بحصول سيد البلد على 15% فى حال إعادة بيع اللاعب من الفريق الأحمر لأى نادٍ آخر.

وجاء انتقال عطية للنادى الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023 وفقاً لرغبته الشخصية، وعقب الاتفاق على المقابل المالى، بالإضافة لأحقية نادى الاتحاد السكندرى فى نسبة 15% من قيمة انتقال اللاعب من خلال النادى الأهلى لصفوف أى ناد آخر.

ووافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى.

وأوضح الاتحاد السكندرى أن العرض المقدم من النادى الأهلى هو أعلى العروض المالية لإنتقال اللاعب، الذى وصله أكثر من عرض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما أعلن الاتحاد الاتفاق مع إدارة الأهلى على إنضمام لاعبا خط الوسط محمد محمود وعمار حمدى إى صفوف ةسيد البلد لنهاية الموسم مع وضع بند بالتعاقد يُتيح أستمرارهم الموسم القادم .

وتم عرض أمر انتقال مروان عطية على المدير الفني زوران، والاطلاع على الرؤية الفنية له وعقب موافقته تم إنهاء كافة إجراءات انتقال اللاعب لصفوف النادى الأهلى.