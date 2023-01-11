شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 10/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 10/ 1/ 2023 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها.. عودة شيكابالا ويوسف أسامة وغياب فتوح وجمعة عن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد، وكلاتنبرج يحلل مباريات الجولة الـ11 و 12 للدوري.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد.. عودة شيكابالا ويوسف أسامة وغياب فتوح وجمعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

أحمد فتوح يتصدر قائمة أبرز 7 غيابات عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

تصدر أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة أبرز7 غيابات عن الأبيض أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يتوجه للإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد غدًا

توجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى الإسكندرية، من أجل خوض المران الختامي للفريق، وإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عبد الله جمعة.. صورة

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد عبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق الكروى الأول، الـ 27 حيث إنه من مواليد 10 يناير عام 1996 بسيناء.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية فى الدورى المصرى بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء الخميس الماضى، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

زروان يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك وعودة ميسى