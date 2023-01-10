الخويلدية يتصدر بطولة الدرجة الأولى لكرة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد فريق الخويلدية بصدارة سلم ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على منافسه الفتح بنتيجة (30-26)، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة التي جرت أمس. وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز العدالة على منافسه الروضة بفارق هدف وحيد نتيجة (30-29)، وتغلب الهداية على الثقبة بنتيجة (24-26)، وانتصر هجر على الفيحاء بنتيجة (23-33)، وحقق السلام انتصارا عريضا على النجوم بواقع (54-24)، وتعادل فريقا الجيل والجزيرة (29-29) ليتقاسما نقاط المواجهة ويستمران بنفس الرصيد النقطي. وبهذه النتائج، يتصدر الخويلدية سلم ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة، يتبعه فريقا الروضة وهجر في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 24 نقطة لكل منهما، ثم الفتح رابعا برصيد 23 نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين الخامس والسادس برصيد 21 نقطة، يتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة. وبهذه النتائج، يتصدر الخويلدية سلم ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة، يتبعه فريقا الروضة وهجر في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 24 نقطة لكل منهما، ثم الفتح رابعا برصيد 23 نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين الخامس والسادس برصيد 21 نقطة، يتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.

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