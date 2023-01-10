شكرا لقرائتكم خبر الربيعان لـ مكة : السعوديون يفكرون خارج الصندوق لمستقبلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسجل الكرة السعودية رقما عالميا جديدا في الـ19 من يناير الجاري حين يواجه نجوم قطبي العاصمة الرياض (الهلال والنصر) باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة قائد بطل العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي في استاد الملك فهد الدولي على كأس موسم الرياض، في مواجهة قد تجمع البرتغالي كريستانو رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات، في منافسة خاصة طال انتظارها بعد أن جمعت الاثنين بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني ، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي «سيسافر باريس سان جيرمان إلى الدوحة والرياض. وستكون هذه الجولة فرصة للباريسيين للقاء مشجعيهم من قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيسافر اللاعبون إلى الدوحة في 17 يناير، ثم يسافرون إلى العاصمة السعودية الرياض، للعب ضد نخبة من أفضل اللاعبين من أندية الهلال والنصر، وستقام المباراة على استاد الملك فهد بالرياض يوم 19 يناير.

وعقب نهاية المباراة سيعود الفريق إلى باريس».

مضامين استثمارية وتسويقية

وبين متخصص الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي خالد الربيعان لـ»مكة» أن مواجهة نجوم قطبي (الهلال والنصر) مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض يحمل مضامين استثمارية وتسويقية من عدة جوانب كالنظر إلى السعودية كدولة أصبحت مثار اهتمام العالم أجمع خلال الفترات الماضية سواء من خلال أدوراها السياسية الكبيرة في المنطقة إلى جانب النمو الاقتصادي والتطور الرياضي في الفترة الأخيرة، إلى جانب التسويق للفعاليات كمنظومة وجزء لا يمكن أن يتجزأ كموسم الرياض وجدة وغيرهما من المواسم الأخرى التي تعطي انطباع جميلا عن تسويق الفعاليات والسياحة وعن الإرث الثقافي والترفيهي للسعودية، والجانب الثالث هنا هو التسويق للرياضة السعودية من خلال أكبر قطبيها (الهلال والنصر) واستخدامهما لتسويق الرياضة بمشاركة باريس سان جيرمان الفرنسي.

أضواء عالمية ومتابعة دولية

وأوضح أن اللقاء سيحمل جاذبية عالية إلى جانب مشاركة النجوم العالميين كريستيانو رونالدو المنضم حاليا لفريق النصر، ولونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين مؤخرا لإحراز لقب بطولة كأس العالم 2022 مؤخرا بقطر، وكذا مشاركة مبابي، والمضمون الرابع يختص بالجانب الإبداعي، حيث تحتضن السعودية شبابا جريئا جدا في التسويق والاستثمار الرياضي والتفكير خارج الصندوق نتيجة لمنح الفرصة والثقة من قبل هيئة الترفيه والعمل من خلالها لإبراز دور السعودية في هذا الجانب، وكذلك استخدام الأندية في جانب الفعاليات، وهذا ما شاهدناه ولمسناه مبكرا قبل مواجهة نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان في الـ19 من يناير الجاري من تسليط أضواء عالمية ومتابعة دولية لتطورات الاستضافة من خلال القنوات الفضائية العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما من خلال الحسابات الخاصة بنجوم باريس سان جيرمان ولاعب النصر كريستيان رونالدو وهو امتداد لحالة المشاهدة العالمية بعد توقيعه مع النصر، والدور الذي لعبه الهلال بعد تحقيقه بطولة الأندية الآسيوية وتمثيل الأندية السعودية والآسيوية في بطولة أندية العالم وكيف كشفت البطولة القارية وتلك المشاركة العالمية الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي يحتلها الهلال.

4 من نجوم العالم

وعن تأثير استخدام النجوم العالميين المشاركين في كأس موسم الرياض كـ «كيرستيانو رونالدو ولونيل ميسي وكليان مبابي ونيمار في المواجهة أجاب الربيعان «هؤلاء النجوم هم من أكثر اللاعبين دخلا ماليا ومتابعة على مستوى العالم، وهذا يعطي فعالية ساخنة للتسويق الرياضي للسعودية وإظهار قوتها الناعمة من خلال متابعة جميع تفاصيل الفريق الفرنسي ونجومه وحياتهم اليومية في السعودية وفعاليتها».

وحول تذكرة المباراة التي سماها المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بـ(فوق الخيال) قال متخصص الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي خالد الربيعان «تنم عن تفكير عميق وخارج الصندوق من خلال إشراك جميع من في العالم للمزايدة على هذه التذكرة وجعلها هدفا كتناول العشاء مع المستشار تركي آل الشيخ والجلوس معه في المنصة والذهاب للتصوير مع النجوم المشاركين وسيكون صاحب التذكرة محط أنظار العالم وأيضا حملت التذكرة جانبا مضيئا من خلال عوائدها وريعها الذي سيكون لمنصة إحسان الخيرية».

قبل مواجهة كأس موسم الرياض:

