شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يكثف محاولاته لضم حارس مرمى في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولي حرس الحدود من محاولاتهم في الميركاتو الشتوي الجاري للتعاقد مع حارس مرمى، ويتم المفاضلة بين أكثر من أسم لتدعيم صفوف الفريق العائد لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطلب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود من إدارة التعاقدات بالنادي انهاء التعاقد مع حارس مرمى، ووضع أحمد عادل حارس الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، وأحمد السعدنى حارس مرمى الفريق السابق وسموحة الحالي دائرة الاهتمامات.

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر ، الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.