شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسدد جزءاً من المديونية لدى اتحاد الكرة تمهيداً لقيد الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد النادي المصري، جزءاً من مديونية النادي لدى اتحاد الكرة، والتي تبلغ 12 مليون جنيه، وذلك تمهيداً لقيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق فور اتمام التعاقد معها. كما صرف مجلس إدارة النادي المصري مكافآت الفوز على الداخلية في الجولة 11 من الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى السابعة مساء الخميس المقبل فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.