شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقة انتقال مروان عطية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاجتماعات في الأهلي بهدف التجهيز لصفقات أخرى يتم حسمها للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ويُكثّف مسئولو النادي جلساتهم واجتماعاتهم لإعلان صفقة التعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: هل حسم الاهلى صفقة مروان عطية ؟

ج: نعم حسمت لصالح المارد الأحمر وسيجرى اللاعب الكشف الطبي اليوم ثم يجرى جلسة تصوير بقميص الاهلى تمهيداً للإعلان الرسمي.

س: لماذا تأخر الإعلان عن الصفقة ؟

ج: تأخر حسم الصفقة يعود إلى عدم الاتفاق على اللاعبين اللذين سيتم خروجهما للإعارة إلى الاتحاد السكندري، قبل أن تتدخل إدارة الأهلي وتقنع الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود بالانضمام إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ج: كم تبلغ القيمة التسويقية لمروان عطية ؟

ج: مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.

س: ماذا قدم مروان عطية مع الاتحاد؟

ج: بدأ مروان عطية مسيرته الكروية داخل جدران نادي الاتحاد السكندري، وذلك في موسم 2019/2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

س: لماذا يكثف الأهلى جهوده للتعاقد مع صفقات جديدة ؟

ج: يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

س: ماهى إنجازات الأهلى في كأس العالم للأندية ؟

ج: يشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023 للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.