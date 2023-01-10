شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحضرى حارس غزل المحلة يخضع لعملية جراحية ناجحة عقب الإصابة فى يده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود الحضرى حارس مرمى فريق غزل المحلة لعملية جراحية ناجحة في يده اليمنى صباح اليوم تحت أشراف طبيب الفريق خالد الجميزى و التي على أثرها سوف يغيب لمدة 8 أسابيع .

و يسعى الجهاز الفني بقيادة عبد الباقى جمال لتجهيز الثنائى عمرو شعبان و محمود رضا لتعويض غياب محمود الحضرى في التشكيل الاساسى للفريق في المباريات المقبلة .

قرر مسئولي نادى غزل المحلة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين اليوم وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مسئولي غزل المحلة لأنهاء أزمة اللاعبين المالية للعودة الى الاستقرار مرة أخرى و العودة للنتائج الإيجابية وتحسن وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة .

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات.

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه وبين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل وتعيين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع أستمرار الجهاز المعاون.

وتعد مباراة إنبى الأولى للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين .