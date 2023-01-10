شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعير فريد شوقى من المصرى.. واللاعب يلحق بمعسكر مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش إجراءات قيد فريد شوقى لاعب المصري البورسعيدى في قائمة الطلائع بعد استعارته من فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وغادر اللاعب متوجهاً للإسكندرية للحاق بمعسكر الطلائع المقام هناك استعداداً لمواجهة سموحة.

اختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، الثلاثاء استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها الثالثة الا ربع ظهر غداً الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وخاض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم أعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى توجهت للاسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات سموحة فى الدوري، وآخرها مباراته مع فاركو في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.