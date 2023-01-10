شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد بقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر و غياب رمضان صبحى و الشيبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق الذى يحل ضيفا على فيوتشر في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي
خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس
ويغيب عن المباراة، الثنائي رمضان صبحي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.