شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد بقائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر و غياب رمضان صبحى و الشيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق الذى يحل ضيفا على فيوتشر في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري.