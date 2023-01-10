شكرا لقرائتكم خبر عن ليست المرة الأولى.. مواقع عالمية تتغنى بمهارة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات عديدة يتلقاها محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بين الوقت والآخر، وذلك في ظل امتلاكه لمهارات استثنائية جعلته على مدار مسيرته داخل القلعة البيضاء موضع تقدير من جميع الجماهير والفرق المنافسة.

وتغنى الحساب الرسمى لبطولة كأس العالم التابع للفيفا بمهارات النجم المصرى محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، ونشر حساب البطولة فيديو عبر تويتر لشيكابالا خلال مشاركته مع منتخب الشباب أمام الأرجنتين وعلق: حينما أظهر شيكابالا قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسى واحد من أمهر اللاعبين فى المنطقة العربية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها شيكابالا إشادة دولية، فسبق وتلقى العديد من الإشاداتمن بينها، إشادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق الذي تحدث عن هدف الأباتشي في شباك الأهلي بنهائي القرن، والذي سجله شيكابالا بحرفية خاصة وطريقة مميزة لنجم الزمالك وحده، وقال موسيماني: أجمل شئ في الديربي الأهداف الرائعة، شيكابالا سجل هدف رائع ونفس الأمر لأفشة، وهم أيضًا سددوا كرة في العارض ونحن أيضًا، لكن في النهاية نجحنا في تحقيق اللقب.

ودخل شيكابالا قلوب جماهير باوك بعد تألقه الكبير رغم عدم اكتمال تجربته مع النادي اليوناني بسبب عودته للزمالك، ولقبته الجماهير باسم "ريفالدو اليونان"، وذلك تقديراً لقدراته الفنية الكبيرة ودوره مع الفريق.

ألقت بعض وسائل الإعلام الضوء على مباراة مصر وغانا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، في لقاء شهد تسجيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق أول أهدافه الدولية الرسمية.

وضع تقريرا عبر الشبكة الأمريكية الشهيرة ESPN شيكابالا ضمن أفضل خمسة لاعبين في الجولة الأخيرة بجوار النيجيري جون أوجو والزامبي باتسون داكا والغاني إدوين جياسي والمغربي مهدي بنعطية.

ووصف الموقع شيكابالا أنه واحد من أفضل مواهب شمال إفريقيا في جيله بمستوى تقني رفيع المستوى وثقة في تنفيذ بعض المهارات الأكثر جرأة.

وصف تقريرا عبر الصحيفة الإنجليزية " ديلي ميل" شيكابالا بالمشاكس الذي عاد إلى منتخب مصر مرة أخرى وكانت المفاجأة في أن يسجل هدفا في شباك غانا.