الامارات | مدرب منتخب الإمارات يعلّق على الهزيمة من الكويت.. وهكذا ردّ على سؤال عن مبخوت!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الأرجنتيني أروابارينا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام الكويت بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي 25 المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية، وهي الخسارة الثانية للمنتخب على التوالي بعد الخسارة الأولى أمام البحرين، مشيراً إلى أن المنتخب كان الأفضل في الشوط الثاني ولكنه لم يوفق في خلق فرص محققة للتسجيل، مشيراً إلى أنه ليس هناك الكثير للتحدث عنه في هذه المباراة.

وقال مدرب المنتخب خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "هناك هبوط في مستوى بعض اللاعبين لكن أنا المسؤول عن هذه النتيجة".

ورفض مدرب المنتخب الإجابة على سؤال بشأن غياب المهاجم علي مبخوت عن المنتخب، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن لاعب غير موجود في القائمة المشاركة في البطولة.