الامارات | اتحاد الكرة يعتذر للجمهور الإماراتي.. و"جلسة مع المدرب"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حميد الطاير في تصريحات صحافية عقب مباراة المنتخب أمام الكويت التي خسرها بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي الـ 25 في العراق إنه يعتذر للجمهور الإماراتي عقب الخسارة التي تعرض لها "الأبيض" أمام منتخب الكويت، مشيراً إلى أنه ستكون هناك جلسة مع المدرب ومع إدارة الاتحاد بعد نهاية البطولة.

وتعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام الكويت، اليوم الثلاثاء، بهدف نظيف هي الثانية له على التوالي بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها أمام البحرين 1-2.