موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال13 لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك فقد 5 نقاط ثمينة بعد خسارته من أسوان ١-٢، وتعادله مع الداخلية 1-1، في آخر جولتين.

ويمتلك الزمالك 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس ب 18 نقطة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الاتحاد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس١.