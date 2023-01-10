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موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال13 لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك فقد 5 نقاط ثمينة بعد خسارته من أسوان ١-٢، وتعادله مع الداخلية 1-1، في آخر جولتين.

ويمتلك الزمالك 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس ب 18 نقطة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الاتحاد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبدالله .

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام الداخلية في عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس١.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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