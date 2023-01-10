موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال13 لمسابقة الدورى الممتاز.
الزمالك فقد 5 نقاط ثمينة بعد خسارته من أسوان ١-٢، وتعادله مع الداخلية 1-1، في آخر جولتين.
ويمتلك الزمالك 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس ب 18 نقطة.
استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الاتحاد.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.
القنوات الناقلة
تذاع مباراة الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس١.