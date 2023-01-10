شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينتظر عرضا خارجيا لاحتراف "زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع في نادي حرس الحدود، أن مهاجم الفريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو تلقى عروضا قوية من الدوري المصري، ليس من بينها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، موضحا أن اللاعب يحلم بالاحتراف الخارجي.

وكشف المصدر أن إدارة النادي ترى في أمكانيات زيكو ما يؤهله للعب في الدوريات الأوروبية، خاصة أنه لاعب تكتيكي وقوي بدنيا ويجيد اللعب في أكثر من مركز غير المهاجم الصريح.

وسجل صاحب الـ25 عامًا 4 أهداف في آخر 3 مباريات مع نادي حرس الحدود الذي يقدم معه أداء مميز منذ بداية الموسم.

من ناحيته قال أحمد أيوب المدير الفني للفريق "توقعت تألق زيكو منذ معسكر الاعداد للموسم الجديد وبالفعل انضم للمنتخب الوطني في أول معسكر".

وتابع "لم نتلقى أي عروض رسمية لرحيل زيكو، كل ما يحدث عبارة عن أحاديث وكلاء فقط لا غير، في حال وصول عروض رسمية سننظر لمصلحة اللاعب والفريق بالتأكيد".

وأضاف " زيكو لاعب لاعب تكتيكي من الطراز الأول وجوكر في ارض الملعب لانه يملك إمكانيات بدنية وفنية عالية وسيكون مستقبل مبهر للكرة المصرية".

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.