شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد.. عودة شيكابالا ويوسف أسامة وغياب فتوح وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت القائمة عودة يوسف أسامة نبيه وشيكابالا بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضمام محمد نديم حارس المرمى بينما استبعد فيريرا أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.