شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يتجه إلى الجزائر لحضور اجتماع "كاف" واتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الأراضي الجزائرية غدًا الأربعاء، لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الثاني عشر من شهر يناير الحالي.

كما يحضر علام اجتماع اتحاد شمال أفريقيا في الثامن عشر من الشهر ذاته، والذي تحتضنه الأراضي الجزائرية، على هامش استضافتها نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.