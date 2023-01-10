شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية تفوض اتحاد الكرة لاتخاذ القرارات اللازمة بعد إلغاء الاجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوضت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة، بشأن جدول الأعمال المعروض على الجمعية العمومية، وذلك بعد عدم اكتمالها لليوم الثاني على التوالي.

ولم تكتمل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم أمس الاثنين، حيث تنص اللائحة على وجوب حضور (50% + 1) من الإجمالي البالغ 129 ناديًا، بينما حضر ممثلو 28 ناديًا.

كما تواجد اليوم الثلاثاء ممثلو 6 أندية فقط، وهو ما لم يستوفي النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة في اليوم الثاني والبالغ 25% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

ووفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الجمعية جاءت بنود الاجتماع كالتالي، التصديق علي محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع ، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.

من ناحية أخرى، يصل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القاهرة الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى بعد قضاء إجازة الكريسماس، وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة قبل السفر.

ويعقد روجيريو ميكالى اجتماعا مع الجهاز الفنى عقب العودة ومحمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات الفراعنة لمواجهتى زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، والتى يتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منها فيما بعد إلى أولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فوزا مهما على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل الفراعنة إلى الدور الثالث بالتصفيات.