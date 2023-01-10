شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.. عودة أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، 22 لاعبًا فى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد السعدنى.

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد عبد الرسول، ممدوح عبد ربه، طارق علاء، الصباحى عماد، أحمد جمال.

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود عبد الحليم، بنجامين بواتنج، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة.

الهجوم: حسام حسن، أبو بكر محمد.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى مباراة الجيش، مستغلا عامل الأرض فى إعادة الفريق للطريق الصحيح بعد سلسلة النتائج السيئة، وطالب من اللاعبين ضرورة التركيز خلال المباراة واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى لتسجيل الأهداف، معولا على حسام حسن الصفقة الجديدة فى الفريق وعودة صديق أوجولا للقائمة.

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.