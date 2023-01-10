إدارة أسوان: الرمادي لم يتقدم باستقالته ونسعى لتلبية احتياجاته

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان الأنباء المتداولة عن استقالة أيمن الرمادى المدير الفني للفريق من منصبه في قيادة تماسيح النيل.

وقال عنتر لليوم السابع أن الرمادى طلب خمس صفقات في الانتقالات الشتوية الجارية تم التعاقد مع صفقتين منهم وهم علاء سلامة من فاركو وبلال السيد من الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وجاري الاتفاق على باقي الصفقات.

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان أن الرمادى لم يتصل بأي عضو في الإدارة أو يتقدم رسميا أو شفهيا باستقالته من منصبه كما يترد موضحا أن هناك خطة لدعم الفريق ومواصلة الصحوة في الجولات المتبقية من الدوري.

ورفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.