شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفتقد لخدمات ثلاثى الفريق أمام الداخلية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتقد فريق البنك الأهلي لخدمات الثلاثي كريم بامبو وناصر منسى وحمدى علاء في مواجهة الداخلية ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد بتروسبورت في الخامسة مساء غداً الأربعاء، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت الثلاثي مؤخراً.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، من الاستفادة بأكبر عدد من اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأساسى للفريق لتنفيذ الخطة الخاصة به والعودة للنتائج الإيجابية وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية أمام أسوان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.