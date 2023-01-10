شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ونجوم الأهلي يدعمون أكرم توفيق بـ"العكاز" في التتش ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لأكرم توفيق، لاعب الفريق، خلال تواجده في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وشهدت الصور مساندة ودعم واضح من لاعبي الفريق لأكرم توفيق حيث ألتفوا حوله للإطمئنان عليه وتمنوا الشفاء له ، وقالت صفحة الأهلي في تعليق لها على الصور : : نتمنى له عودة سريعة موفاسا



أكرم توفيق في الاهلي

أكرم توفيق في التتش



أكرم توفيق



اكرم توفيققق



حسين الشحات مع أكرم توفيق



كولر وأكرم توفيق



كولر يطمأن على أكرم توفيق

وأجرى أكرم توفيق جراحة في الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية بالنمسا قبل أن يعود ليبدأ رحلة التعافي من هذه الجراحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.