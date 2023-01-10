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مجلس اتحاد الكرة يصدق على الميزانية بعد فشل انعقاد العمومية

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القاهرة - سامية سيد - صدّق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بعد تفويض الجمعية العمومية للمجلس.

 

كما قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتصديق على ميزانية الاتحاد، والخاصة بالعام السابق.

 

ولم تكتمل الجمعية العمومية للاتحاد المصري أمس الاثنين، لعدم بلوغ النصاب القانوني (50+1)، كما لم تكتمل في اليوم الثاني لعدم بلوغ النصاب القانوني (25%) لتقوم الأندية بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات.

 

وانطلقت صباح أمس الاثنين عملية تسجيل الحاضرين للجمعية العمومية، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، لكن لم يصل عدد الحاضرين للنصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، حيث حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وفي اليوم الثاني (اليوم الثلاثاء) حضر 6 أعضاء.

 

وتنص اللائحة على وجوب حضور (50% + 1) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، البالغ 129 ناديًا، لاكتمال النصاب القانوني من أجل انعقاد الجمعية العمومية، كما أبلغ مسؤولو الأندية التي حضرت مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ثقتهم في ما يتم اتخاذه من قرارات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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