شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يصدق على الميزانية بعد فشل انعقاد العمومية والان مع تفاصيل الخبر
كما قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتصديق على ميزانية الاتحاد، والخاصة بالعام السابق.
وانطلقت صباح أمس الاثنين عملية تسجيل الحاضرين للجمعية العمومية، بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، لكن لم يصل عدد الحاضرين للنصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، حيث حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وفي اليوم الثاني (اليوم الثلاثاء) حضر 6 أعضاء.
وتنص اللائحة على وجوب حضور (50% + 1) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، البالغ 129 ناديًا، لاكتمال النصاب القانوني من أجل انعقاد الجمعية العمومية، كما أبلغ مسؤولو الأندية التي حضرت مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ثقتهم في ما يتم اتخاذه من قرارات.