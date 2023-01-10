شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يصدق على الميزانية بعد فشل انعقاد العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بعد تفويض الجمعية العمومية للمجلس.

كما قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتصديق على ميزانية الاتحاد، والخاصة بالعام السابق.

ولم تكتمل الجمعية العمومية للاتحاد المصري أمس الاثنين، لعدم بلوغ النصاب القانوني (50+1)، كما لم تكتمل في اليوم الثاني لعدم بلوغ النصاب القانوني (25%) لتقوم الأندية بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات.