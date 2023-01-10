الرمادي يمنح أسوان مهلة لإنهاء الصفقات والمستحقات أو الرحيل عن الفريق

القاهرة - سامية سيد - منح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أٍسوان، إدارة النادي الجنوبي، مهلة بضعة أيام لاتمام الصفقات الخمسة التي طلبها، وسداد المستحقات المتأخرة للاعبين، أو الرحيل عن القيادة الفنية للفريق رغم الطفرة التي أحدثها في النتائج وانتشال الفريق من قاع الدوري حتى منتصف جدول الترتيب.

وقاد الرمادي أسوان لتحقيق 5 انتصارات في الدوري المصري، أبرزها أمام الزمالك والمصري البورسعيدي، وكانت أخر مبارياته أمام البنك الأهلي بالقاهرة الأحد الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويعيش أسوان فترة صعبة بسبب الأمور المادية المتعثرة ليغبا الموارد الواضحة في دعم فريق الكرة، حتى أن الأمر وصل لعدم توافر مصاريف الانتقالات للقاهرة وباقي محافظات الوجه البحري والقناة لخوض المباريات.

ورفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وبدأ البنك الأهلي بتشكيل يضم كلا من: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".