الامارات | ليما وماجد حسن خارج حسابات منتخب الإمارات أمام الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الارجنتيني رودلفو أروابارينا القائمة الأساسية التي ستخوض مباراة المنتخب أمام الكويت التي ستنطلق بعد قليل على ملعب الميناء الأولمبي في مدينة البصرة ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي 25 وخلت القائمة من اللاعبين فابيو دي ليما وماجد حسن بسبب الإصابة التي تعرض لها كلا منهما أخيرا

وتعد هذه المباراة مهمة جدا للمنتخب للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على التأهل لدور الأربعة في البطولة بعد الخسارة. السابقة التي تعرض لها أمام البحرين في الجولة الأولى

وضمت القائمة الأساسية للمنتخب الإماراتي كلا من الحارس خالد عيسى وفي الدفاع وليد عباس وخلفية الحمادي وخالد الظنحاني وبدر ناصر وفي الوسط محمد عبد الباسط وماجد راشد وعبد الله رمضان وحارب عبد الله وفي الهجوم حارب عبد الله وكايو كانيدو وتيغالي في الخط الأمامي .