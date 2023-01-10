شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على المراكز الأولى فى بطولة شمال إفريقيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 14 سنه في السيطرة علي المراكز الاولي في منافسات الفردي ببطولة شمال إفريقيا للناشئين والناشئات للتنس .

وفاز عمر قنديل ببطولة شمال افريقيا لفردي الناشئين تحت 14 سنه بعد تغلبه على غالي صلاح الدين، وفازت جني صلاح بلقب الفردي الناشئات تحت 16 سنه بعد تغلبها على الجزائرية وصال بوجماوي.

وفي منافسات الناشئات تحت 14 سنة حصدت لاعبة مصر ليلي البيلي المركز الثاني بينما حصد المصري محمد ناصر المركز الثاني في منافسات ناشئين تحت 16 عاما.

ويقود المنتخب المصري كل من:

عماد شكري

يمني حشيش

محمد موسي

عمر هدايت

فيما يمثل المنتخب المصري تحت 14 سنة ناشئات:

دارين القرموطي

ليلي البيلي

حبيبة عصام

زينة الجربي

و يمثل المنتخب المصري تحت 14 سنة ناشئين:

جوناثان جوزيف إدوارد

عمر حسام قنديل

مهند عمرو الهلالي

كريم أحمد مصطفي

و يمثل المنتخب المصري تحت 16 سنة ناشئات:

جنا حسام صلاح

كارينا محمد حسن

جيان خالد إبراهيم

لوجين محمد كامل

و يمثل المنتخب المصري تحت 16 سنة ناشئين:

محمد ناصر أبو زيد

كريم معتز مبروك

اياد رضا عزت

ياسين محمد علي

و تقام بطولة شمال إفريقيا للتنس للناشئين و الناشئات في مصر خلال الفترة من 07 إلى 15 يناير 2023.