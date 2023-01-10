الامارات | اتحاد كلباء يستغني عن مالابا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء في حساب النادي في "تويتر " عن إنهاء خدمات لاعبه التوغولي بينيل مالابا مقدما له الشكر على العطاء الذي قدمه مع الفريق وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها مع "النمور".

وكان مالابا قد انضم لصفوف النمور في يونيو العام 2019 قادما من نادي فينلو الهولندي لسنتين وتم تجديد عقده لاحقا تثمينا لجهوده الفنية مما مكن كلباء من مواصلة تقديمه للأداء المميز، ولم يتمكن مالابا من الظهر بأفضل صوره في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين وظل جليسا لدكة الاحتياط في الكثير من المباريات.