الامارات | مليون مشجع طلبوا تذاكر مباراة العراق والسعودية في "خليجي 25"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية عدنان لفتة أن هناك أكثر من مليون طلب إلكتروني وصل الموقع الرسمي المختص للحصول على تذاكر مباراة أمس الاثنين التي جمعت منتخبي العراق والسعودية في كأس الخليج الـ 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية حالياً بمشاركة ثمانية منتخبات، مشيراً إلى أن الملعب لا يتسع الا لنحو 65 ألف متفرج ولكن هذه الطلبات الكبيرة تدل عل رغبة العراقيين على إنجاح البطولة الخليجية.

وقال لفتة لقناة "الشارقة الرياضية": "إن تذاكر مباريات كأس الخليج العربي في البصرة تعتبر هي الأغلى حتى الآن".

وأشار عدنان لفتة إلى أن تذاكر البطولة يتم بيعها إلكترونيا.

وانتهت مباراة العراق والسعودية بفوز العراق بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب العراقي برصيد أربع نقاط فيما يحل منتخب عمان ثانيا بالرصيد نفسه والمنتخب السعودي ثالثا برصيد ثلاث نقاط واليمن رابعا من دون رصيد.