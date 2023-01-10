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الامارات | ولي عهد الشارقة يوجه برفع ميزانية الأندية الرياضية في الإمارة

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة الشارقة الرياضية على حسابها الرسمي عبر«توتير» أن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وجه برفع قيمة موازنة أندية الإمارات الرياضية وإضافة 46 مليون و658 الف و148 درهما للموازنة المعتمدة للعام 2023.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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