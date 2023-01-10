شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يتغنى بـ قدرات "شيكابالا" الخارق .. الأهلي يفاضل بين 5 مهاجمين أجانب " النشرة الرياضية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،فيفا يتغنى بـ قدرات "شيكابالا" الخارقة أمام أرجنتين ميسى والأهلي يفاضل بين 5 مهاجمين أجانب لاختيار صفقة فوق السن .

تغنى الحساب الرسمى لبطولة كأس العالم التابع للفيفا بمهارات النجم المصرى محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، ونشر حساب البطولة فيديو عبر تويتر لشيكابالا خلال مشاركته مع منتخب الشباب أمام الأرجنتين وعلق: حينما أظهر شيكابالا قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسى واحد من أمهر اللاعبين فى المنطقة العربية.

يركز فيريرا، المدير الفنى للزمالك، خلال التدريبات الأخيرة للفريق، على يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق من أجل عودته لتشكيلة الفريق الأساسية أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المقرر إقامتها غدا باستاد برج العرب.

يأتى ذلك بعدما فشل البنينى سامسون فى إثبات نفسه فى اللقاء الأخير أمام الداخلية، بالإضافة لهبوط مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى منذ عودته من كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان يوسف أسامة نبيه غاب عن صفوف الزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى بسبب تورم وجهه، وهو ما أدى لحدوث هزة هجومية للفريق، لاسيما أن المهاجم الشاب يمر بفترة من التوهج والتألق خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يفاضل مسئولو النادى الأهلي، بالتنسيق مع كولر، بين عدة مهاجمين، حيث اقترب المدرب السويسري من اختيار مهاجم مُتميّز من أصل 5 أجانب تلقى تقريراً عنهم، ويرغب الأهلي في تدعيم الهجوم بصفقة قوية فى كأس العالم للأندية.

وحدد مسئولو الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل، وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الأهلي في مونديال الأندية الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادي فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهي التونسي محمد الضاوي "كريستو" القادم من النجم الساحلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخالد عبد الفتاح المُنضم من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بجانب مروان عطية الذى يتبقى على إعلان انتقاله ساعات قليلة، بجانب الصفقة الأجنبية فى خط الهجوم الذى يعمل الأهلي على الانتهاء منها حالياً بعد صرف النظر عن الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفى البرتغالي بسبب أزمات فى "الركبة" كشفها الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب مؤخراً بالقاهرة تحت إشراف الأهلي.

مصيلحى يؤكد : مروان عطية فى الأهلى مقابل عمار حمدى ومحمد محمود فى الاتحاد السكندرى

أعلن محمد مصليحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انتقال مروان عطية لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلى بشكل رسمى.

وقال مصليحى، فى تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، "الصفقة تمت ومروان عطية انتقل إلى النادى الأهلى.. الاتحاد حصل على عمار حمدى ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".

وتابع "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندرى وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط".

وواصل "عمار حمدى أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندرى وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد"