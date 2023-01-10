شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعير أحمد قاسم من إنبى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود في التعاقد مع أحمد قاسم لاعب إنبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الحرس في مسابقة الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط.

وكشف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات في الحرس أن المحاولات تكللت بالنجاح مع مسئولي الفريق البترولى للظفر بخدمات اللاعب بناء على توصية من أحمد أيوب المدير الفني.

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.