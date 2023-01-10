شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخوض جلسة تأهيل بالأهلي فى بداية راحلة التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أكرم توفيق، لاعب الأهلي، في ملعب التتش اليوم،الثلاثاء، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأجرى أكرم توفيق جراحة في الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية بالنمسا قبل أن يعود ليبدأ رحلة التعافي من هذه الجراحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

تفاصيل حسم صفقة مروان عطية للأهلى

على صعيد أخر ، يُعلن مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندرى، بشكل رسمى، بعدما إنهاء جميع إجراءات انتقال اللاعب من زعيم الثغر للقلعة الحمراء على مدار الأيام الماضية.

وحسم الأهلى صفقة مروان عطية عن طريق انتقال ثنائى الأحمر عمار حمدى ومحمد محمود للفريق السكندرى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بجانب 20 مليون جنيه.

ويُعد مروان عطية من أبرز اللاعبين الذين قدموا عروضاً جيدة هذا الموسم مع الاتحاد لسكندرى، لذا دخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة للحصول على توقيعه إلى أن انتهت الصفقة خلال الساعات الماضية.

مصيلحى يعلن انتقال مروان عطية للأهلى

أعلن محمد مصليحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انتقال مروان عطية لاعب لصفوف الأهلى بشكل رسمى، قائلا فى تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت،: الصفقة تمت .. مروان عطية انتقل إلى النادى الأهلى.. الاتحاد حصل على عمار حمدى ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".

وتابع "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندرى، وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط"، وواصل "عمار حمدى أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندرى وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد".

وبدأ مروان عطية مسيرته الكروية داخل جدران نادى الاتحاد السكندرى، وذلك فى موسم 2019 / 2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.



مروان عطية.. القيمة التسويقية للاعب

مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.



مروان عطية.. توهج مع المنتخب

لفت مروان عطية الأنظار إليه بعد انضمامه إلى منتخب الفراعنة خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، ليلفت الأنظار إلى لاعب الاتحاد خلال الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام أندية القمة بالحصول على خدمات اللاعب.