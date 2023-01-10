شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يغادر القاهرة اليوم لمواجهة حرس الحدود فى ملعب التماسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق أسوان القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد التعادل مع البنك الأهلي الأحد الماضي على استاد القاهرة، حيث تصل البعثة إلى مقرها في أقصى جنوب مصر، مساء اليوم، لتبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الجولة 13 من الدوري، والمقرر لها الجمعة المقبل.

وفضل الجهاز الفني لفريق أسوان التدريب في القاهرة أمس الاثنين بعد التعادل مع البنك الأهلي أول أمس للتخفيف من الاجهاد على اللاعبين.

رفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدف.

وبدأ البنك الأهلي بتشكيل يضم كلا من: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. أحمد ياسين ومحمود الجزار وأحمد العش ويعقوبو ومحمود قاعود، وخط الوسط.. احمد توفيق ومحمد فتحي، وخط الهجوم.. أسامة فيصل وأحمد ياسر ورزاق سيسيه".

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي: "حراسة المرمي: "عمرو حسام، أحمد كاستلو، أحمد بلحاج، محمد مصطفى، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول، ديلسون ماكامبي، أحمد خالد، محمد عطوة، على فتحي".