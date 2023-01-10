شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة بطولة مصر الدولية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 فبراير المقبل بصالة ستاد القاهرة.

وتعد البطولة المقبلة هى ثالث بطولة لتنس الطاولة تستضيفها مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث تظمت مصر بطولة مصر الدولية للأسوياء والتى أقيمت باستاد القاهرة أيضا، ومن بعدها البطولة العربية للأندية والتى شارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية.

وتوح الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية للسيدات بينما توج فريق إنبى بلقب منافسات الرجال.

وعبرت هنا جودة لاعبة الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بالبطولة العربية للأندية، التي أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.