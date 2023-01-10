شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه اليوم إلى الإسكندرية استعداداً لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى مدينة الإسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الخميس.

وحذر حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبى فريقه من ثنائي وسط ملعب الأهلي، عمرو السولية وأليو ديانج، خاصة بعدما أصبح ثنائي الفريق الأحمر يساهم بشكل فعال فى الأهداف التى يسجلها المارد الأحمر خلال المباريات الأخيرة.

وشدد حسام حسن على ضرورة غلق المساحات، وعدم إتاحة أى فرصة للتسديد على المرمى أمام السولية وديانج، فى ظل إجادتهما إحراز الأهداف مستغلين مهارتهما فى التسديد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي فى السابعة مساء الخميس المقبل فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

وكان النادي المصري قد حقق انتصارين متتاليين خلال المباريات الأخيرة بالدوري، حيث فاز على الداخلية في الجولة 11 بهدف نظيف، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.